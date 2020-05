Torre Annunziata, blitz anti-droga nella notte: diciannove arresti. I nomi

Operazione anti-droga oggi 26 maggio a Torre Annunziata. In tutto sono 19 le persone arrestate dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli. I militari dell’Arma questa notte hanno dato esecuzione a dei provvedimenti di custodia cautelare emessi dalla procura oplontina. Rispondono, a vario titolo, di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, sostituzione di persona, estorsione, porto abusivo di armi e falsità ideologica commessa dal privato.

Torre Annunziata, operazione anti-droga: 19 arresti

Più in particolare, la procura ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone. La misura degli arresti domiciliari a carico di 2 soggetti. Quella del divieto di dimora nel comune di residenza nei confronti di 2 indagati. L’operazione è stata eseguita in parallelo a quella che ha portato a diversi arresti ai danni del clan Polverino a Marano, sempre ad opera dei carabinieri.

Le indagini sono nate nel novembre del 2017. Gli investigatori hanno documentato una reiterata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, con oltre 70 episodi di cessione e spaccio puntualmente ricostruiti. Rinvenuti e sequestrati in più occasioni quantitativi di droga per un volume complessivo di circa 25 chili di marijuana e 420 grammi di cocaina.

Per eludere i controlli delle forze di polizia, gli indagati formavano e facevano formare carte di identità e passaporti di soggetti stranieri contraffatti. Inoltre nello stesso contesto facevano ricorso all’utilizzo di sim card telefoniche diverse da quelle abitualmente in uso.

I nomi degli arrestati:

1 Antonio Albergatore nato a Torre Annunziata il 5 maggio 1989

2 Ettore Albergatore nato a Torre Annunziata il 22 dicembre 1998

3 Alberto Attianese nato a Scafati il 28 luglio 1983

4 Gianluca Attianese nato a Nocera Inferiore il 13 settembre 1983

5 Samuè Balzano nato a Torre Annunziata il 7 giugno 1980

6 Alfonso Bombardino nato a Pagani il 20 aprile 1983

7 Dario Ferricelli nato a Torre Annunziata il 13 maggio 1993

8 Domenico Galletti nato a Napoli 10 maggio 1983

9 Anna Gallo nata a Torre Annunziata l’1 gennaio 1946

10 Luigi Izzo nato a Boscoreale il 24 giugno 1963

11 Dashamir Lazri nato in Albania il 28 novembre 1972

12 Giuseppe Malvone nato a Boscoreale il 3 dicembre 1961

13 Diego Mascolo nato a Nocera Inferiore il 3 ottobre 1961

14 Mario Menichini nato a Castellammare il 10 giugno 1974

15 Miranda Salvatore nato a Ottaviano il 16 febbraio 1965

16 Alfredo Nasto nato a Nocera Inferiore il 29 settembre 1983

17 Angelo Oppio nato a Torre Annunziata il 15 novembre 1963

18 Francesco Rinaldi nato a Napoli il 23 settembre 1987

19 Davide Rispoli nato a Torre Annunziata il 26 novembre 1986

20 Raffaele Rispoli nato a Torre Annunziata il 16 giugno 1976

21 Aniello Solimeno nato a Pompei il 28 gennaio 1981

22 Raffaele Solimeno nato a Pompei il 4 aprile 1984

23 Alberto Vanacore nato a Pagani il 5 gennaio 1975

24 Salvatore Vanacore nato a Pagani l’1 marzo 1978