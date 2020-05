Dark 3: la terza stagione su Netflix. Il trailer e quando uscirà

Dark 3: in arrivo la terza stagione su Netflix. Rivelata la data di uscita e il trailer ufficiale della terza ed ultima stagione della serie.

La notizia che Dark 3 ci sarà ed è l’ultima stagione, è arrivata già il 30 maggio 2019. A renderlo noto fu lo stesso creatore Baran Bo Odar sul suo account Instagram. Prima ancora però dell’annuncio ufficiale, un trailer uscito poco tempo prima sul canale Youtube di Netflix, aveva definito lo show come una trilogia.

Con il suo post però Barah tolse ogni dubbio, e mostrando una foto con il copione della seconda stagione, scriveva: “È ufficiale! Stiamo lavorando alla stagione 3 di Dark. Il ciclo finale di un grande viaggio. Abbiamo sempre avuto tre stagioni in mente quando stavamo sviluppando Dark. Siamo contenti di annunciare che inizieremo a girare la terza e ultima stagione tra quattro settimane, così da darvi il capitolo successivo di Dark il prossimo anno. Grazie a Netflix per aver creduto in noi! Grazie a tutti i fan di Dark nel mondo. Siete fantastici! Vi vogliamo bene!”.

Dark 3 in arrivo su Netflix

Sin dall’inizio Dark era stata pensata in tre stagioni. Difatti poco tempo fa Netflix, aggiunse sull’account Twitter di Dark, un’intervista di Baran, il quale spiegava la ragione per la quale hanno voluto fare solo tre stagioni: “Ne abbiamo parlato con Netflix a riguardo. Avevamo idee fino a una stagione 3 di Dark. Non volevamo creare qualcosa di troppo insoddisfacente alla fine.”

Quando uscirà?

La domanda che tutti i fan di Dark ora si pongono è quando uscira la terza stagione? In un primo momento la data di uscita precisa della nuova stagione dello show tedesco era ignota. Tuttavia, si sapeva che le riprese sono cominciate a fine giugno 2019, come testimoniava il post su Instagram di Baran Bo Odar, e a fine marzo si era quasi conclusa la post-produzione. Nessun impedimento causa coronavirus, dunque, per la stagione finale della serie TV tedesca. Ad inizio aprile, la stagione era in post-produzione.

Dato che Dark gioca sul fattore date, i fan sospettavano che il ritorno della stagione 3 fosse il 27 giugno 2020, data che segna il giorno dell’Apocalisse nella serie TV. Infatti fenomeno simile si era già verificato con la prima stagione, durante la quale era stata rivelata l’uscita della seconda: il suicidio di Michael Kahnwald avviene il 21 giugno 2019, ovvero la data di uscita della season 2.

A supportare questa ipotesi c’è un altro indizio. L’’app Tv Time riporta sul proprio database come data proprio il 27 giugno 2020. Questa applicazione è usata da chi vuole tenere traccia di tutti gli episodi visti di ogni serie, ma anche dell’uscita dei propri show preferiti e di quelli ancora inediti.

Solo successivamente questa è stata confermata come un’informazione ufficiale. Infatti in concomitanza al debutto del trailer si è scoperto anche quando esce Dark 3, ovvero proprio il 27 giugno 2020.

Dark 3: anticipazioni e trailer

Nonostante il secondo capitolo della serie TV tedesca era disponibile allo streaming già a giugno 2019, non abbiamo ancora anticipazioni ufficiali sulla trama della stagione 3 di Dark. Non possiamo dire dunque di cosa parla Dark 3. Le cose certe sono che sentiremo ancora parlare di viaggi nel tempo e vedremo i personaggi nel passato, presente e futuro.

Stando ad alcune indiscrezioni, Dark 3 sarà divisa in 8 episodi, della durata compresa tra 45 e 60 minuti. In particolare il series finale durerà 68 minuti.

La piattaforma streaming Netflix si occuperà della distribuzione su tutti i territori in cui è disponibile il servizio. Non offrendo più il mese di prova gratuito, però, bisognerà registrarsi e pagare un abbonamento mensile per poter vedere Dark.

In attesa della prossima uscita però Netflix ha già reso fruibile il trailer della terza stagione sul suo canale youtube che potete vedere qui.