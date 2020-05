Casalpusterlengo, bimbo di 3 anni precipita dal quinto piano e muore

Casalpusterlengo. E’ precipitato dal quinto piano di un condominio e, nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare. E’ morto così un bambino di 3 anni a Casalpusterlengo, nel Lodigiano. Casalpusterlengo, bimbo di 3 anni precipita dal 5° piano e muore I fatti sono avvenuti stamattina, in un condomino di via Cavallotti.