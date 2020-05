Emma Marrone: la cantante compie 36 anni. Auguri e video su Instagram

Emma Marrone: la cantante oggi compie 36 anni. Sul suo profilo Instagram già tantissimi i fan che le hanno fatto gli auguri.

Emma Marrone: compleanno in quarantena

La cantante Emma Marrone oggi compie 36 anni. A ricordarlo su Instagram è stata lei stessa che poche ore fa, a luci spente, ha intonato la classica canzoncina di Happy Birthday. Una festa molto insolita, questa. Anche Emma, infatti, come chi ha festeggiato il compleanno in questo periodo, ha dovuto fare i conti con la pandemia.

La cantante si è detta triste. Per il 36esimo compleanno aveva organizzato un mega concerto all’Arena di Verona per poter festeggiare in grande questo giorno così speciale. Molti i fan che già avevano acquistato i biglietti e che anch’essi ci sono rimasti male. Per questo la vincitrice di Amici ieri sera su Instagram ha pubblicato una foto in cui si legge: “Che dire dovevamo essere tutti a Verona a quest’ora… io dentro l’arena a fare le prove generali e voi fuori ad aspettarmi per darmi la carica! Mi si stringe il cuore per tanti motivi. Come tutti spero di tornare presto alla normalità, spero di ritornare da tutti voi per ripartire più forti e più belli di prima. Vi mando un bacio e vi ringrazio per tutti i vostri messaggi. Buona notte amici cari! Domani spegnerò 36 candeline e mai come quest’anno devo essere grata alla vita. Nonostante tutto.”

Gli auguri da parte di amici e colleghi

Emma Marrone però non sarà sola a festeggiare questo compleanno. Infatti pochi giorni fa è tornata in Puglia dalla sua famiglia. Per fortuna dunque potrà festeggiare questo compleanno con i genitori ed il fratello. Anche gli amici ed i colleghi hanno contribuito a non farla sentire sola. Infatti sul suo profilo Instagram sono comparse già moltissime stories di coloro che le hanno augurato buon compleanno tra foto e frasi personalizzate rivolte all’artista salentina.