Milano, la tregua ai Navigli dura poco: torna di nuovo la movida. E i contagi crescono

E’ durata poco la tregua dei Navigli. Sulla darsena finita al centro della polemica poche settimane fa per gli assembramenti di giovani e meno giovani, è tornata la movida. Nella serata di ieri – domenica, 24 maggio – i ragazzi hanno ripreso d’assalto uno dei luoghi più amati della Milano by night.

Navigli, finita la tregua: torna la folla della movida

Eppure il sindaco Beppe Sala era stato chiaro. In un recente videomessaggio aveva usato toni duri nei confronti dei suoi concittadini e avevano annunciato una stretta sui controlli. Controlli che, nella serata di venerdì ci sono stati, con poliziotti e vigili disseminati lungo la darsena a presidiare i principali bar e locali della zona. Peccato poi che al primo accenno di rilassamento, la folla è tornata a impadronirsi dei luoghi della movida.

Eppure Milano non può rilassarsi. E’ la città più colpita dal contagio dopo quattro mesi dall’inizio della pandemia. Nella giornata di ieri 32 contagi in città e 64 nuovi casi nella provincia. 285 in tutta la Regione Lombardia. La sanità lombarda e le autorità locali sono finite nell’occhio del ciclone per la gestione dell’emergenza. Numeri che hanno spinto il governatore Fontana a ritardare alcune aperture, come quelle delle palestre e delle piscine, di una settimana rispetto al resto del paese.