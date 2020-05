Movida fuori controllo, arrivano sessantamila controllori civici: i requisiti per il bando

Arrivano i controlli civici per arginare gli eccessi dela movida che hanno caratterizzato il primo weekend di lockdown. Il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, e il pressidente dell’Anci, Antonio Decaro, hanno messo a punto un bando per recultarne sessantamila. Saranno tutti volontari.

Arrivano i controlli civici contro la movida: saranno sessantamila

Le scene di questo fine-settimana non sono passate inosservate. Piazze strapiene, spiagge prese d’assalto, folla all’esterno dei locali. Tantissimi i giovani che si sono riversati negli spazi esterni e che sembrano aver già dimenticato l’emergenza che ha costretto milioni di italiani a stare a casa per tre mesi. Da Nord a Sud l’allentamento delle misure di contenimento ha favorito un ritorno alla movida e, con esso, la violazione dei divieti anti-assembramento.

Per questo, nel tentativo di limitare i danni, si valuta ogni tipo di soluzione. Tra questa quelli degli assistenti civici, appunto. Si tratta di figure professionali che contribuiscano a dare una mano per far rispettare il distanziamento sociale nei parchi, nelle spiagge e nei locali, ed anche per sostenere la parte più debole della popolazione. Sessantamila volontari arruolati dai comuni proprio con questi obiettivi. Dovranno essere maggiorenni, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali. E opereranno fino al termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri.