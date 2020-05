Parete, domenica di solidarietà: Protezione Civile distribuisce alimenti alle famiglie in difficoltà

Domenica all’insegna della beneficenza e della solidarietà a Parete durante l’emergenza covid-19. Volontari della Protezione Civile del Comune di Parete guidati dall’assessore Teresa Erario e il sindaco Vito Luigi Pellegrino questa mattina hanno distribuito generi alimentari ai cittadini.

Parete, la Protezione Civile distribuisce generi alimentari alle famiglie bisognose

Il Centro Operativo Comune è attivo dal 10 marzo, il giorno dopo l’inizio del lockdown. Ad oggi l’attività è ancora in corso. I generi alimentari sono donati da privati cittadini, associazioni e attività commerciali e destinati a famiglie in difficoltà. Sono tante infatti le persone colpite dalla crisi, che hanno perso il lavoro o che non hanno altre forme di sussidio con cui vivere e procurarsi cibo e altri beni di prima necessità. A provvedere alla distribuzione i volontari della Protezione Civile.