Campania, due lievi scosse di terremoto a Padula (Salerno): la conferma dell’INGV

Trema la terra in Campania. Oggi, 24 maggio, i sismografi dell’INGV hanno rilevato due scosse di terremoto a Padula, provincia di Salerno. La prima ha avuto una magnitudo di magnitudo 1.5; la seconda di 0.8

Padula (Salerno), due lievi scosse di terremoto

La prima scossa è stata registrata alle 9.46, la seconda alle 10.40. Hanno avuto entrambe una profondità di 10 chilometri. Ovviamente non si registrano danni a cose o persone e i residenti non l’hanno avvertita. A dare conferma dei due eventi tellurici la pagina ufficiale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il 20 maggio scorso un terremoto di magnitudo 2.4 aveva colpito la stessa zona. L’epicentro in quel caso fu a Sala Consilina.