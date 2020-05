Salento, Davide ritrovato morto sul fondale: era sparito durante battuta di pesca

Dramma nelle acque di Tricase Porto, in Salento. Un giovane di appena 28 anni, Davide D’Alessandro, di Racale, è morto durante una battuta di pesca nel pomeriggio di ieri. A darne notizia i media locali.

Tricase, morto Davide d’Alessandro: aveva 28 anni

Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato questa mattina. Le ricerche erano scattate nella serata precedente dopo l’allarme lanciato dal fratello del 28enne. A partecipare al ritrovamento i sommozzatori, i vigili de fuoco, i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto.

Davide era impegnato in una battuta di caccia subacquea in apnea nel tratto di mare compreso tra Tricase Porto e Maria di Andrano. La ricerca è proseguita per tutta la notte e si è conclusa con il ritrovamento del corpo, adagiato sul fondale a circa 20 metri di profondità. Nel frattempo erano intervenuti anche gli operatori del 118. Ancora da chiarire le cause del decesso. Il 28enne potrebbe aver accusato un malore durante l’immersione.