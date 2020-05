Bollettino protezione civile 23 maggio, i dati ufficiali di oggi: 119 morti in 24 ore

Bollettino Protezione Civile 19 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, martedì 19 maggio 2020.

Bollettino Protezione Civile martedì 19 maggio

Ecco il bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a martedì 19 maggio. Come di consueto nel corso del pomeriggio, anche in questo secondo giorno post fine lockdown, il Dipartimento di Protezione Civile ha aggiornato i dati nazionali con i nuovi casi di contagi, i decessi, i guariti e i tamponi registrati nelle ultime 24 ore.

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 229.327. Le vittime, in totale, sono 32.735, con un incremento di 119 decessi rispetto a ieri, 22 maggio. Le persone attualmente positive sono 57.752. Sono zero i nuovi contagi in Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria e nella provincia di Bolzano.

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.120, per un totale di 138.840. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 572, 23 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 8.695 (-262). Sono invece 48.485 le persone in isolamento domiciliare (-1.285). I tamponi eseguiti in 24 ore sono stati 72.410. Sono 3.391.188 quelli eseguiti in totale. Sono invece 2.164.426 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.