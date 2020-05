Giugliano in lacrime per Rosanna, la donna lascia marito e figli: aveva 56 anni

Giugliano. Lacrime e dolore per la prematura scomparsa di Rosanna Fontanella. La donna, molto conosciuta a Giugliano, aveva 56 anni e lavorava da “Buffetti” in via Fratelli Maristi. Ad annunciare la triste notizia, gli admin del gruppo Facebook “Giugliano orgogliosi”. Rosanna lascia marito e figli.

Giugliano, addio a Rosanna: domani funerali

I funerali di Rosanna Fontanella si terranno nella giornata di domani, alle ore 11, presso la chiesa di via Oasi Sacro Cuore, a Giugliano. Le ragioni del suo decesso non sono state rese note. La sua morte ha gettato nello sconforto amici e parenti. “Il gruppo Giuglianesi Orgogliosi – si legge su Facebook – formula le più sentite condoglianze al caro amico Francesco per la prematura scomparsa della sorella Rosanna, al marito e ai figli. Un abbraccio. Ciao Rosanna”.