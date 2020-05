Bollettino Protezione Civile 22 maggio, altri 2.160 guariti oggi: i dati ufficiali

Bollettino Protezione Civile 22 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, venerdì 22 maggio 2020.

Bollettino Protezione Civile venerdì 22 maggio

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 228.658 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (652 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0,3%; ieri +642 ).

Di queste, 32.616 sono decedute (+130, +0,4%, ieri +156) e 136.720 (+2.160, +1,6%, ieri +2.278) sono state dimesse. Come ieri, sono 9 le Regioni e le Province autonome che non registrano decessi: si tratta di Valle d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Umbria, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia.

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 59.322 (-1.638, -2,7% rispetto a ieri; il conto sale a 228.658 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

Bollettino Protezione Civile di ieri 21 maggio

In Italia ci sono 228.006 casi positivi al Coronavirus. Ieri sono risultati positivi 642 persone. I guariti +2.278 e +156 persone decedute. Sono questi i numeri dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese secondo il bollettino di ieri giovedì 21 maggio, della Protezione civile.

Ieri c’erano 51.051 in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 9.269 sono ospedalizzati e 640 sono ricoverati in terapia intensiva, numero questo che segna ancora una discesa dall’inizio dell’epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Bollettino Protezione Civile Campania ieri 21 maggio

Bollettino Coronavirus Campania. Continua il trend dei positivo dei nuovi casi positivi in Campania. Ieri, 19 maggio, i medici hanno registrato solo 10 contagiati. A renderlo noto il bollettino giornaliero della Protezione Civile.

