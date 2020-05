Napoli, riaprono i ristoranti: minuto di silenzio dei ristoratori per le vittime del Coronavirus. Video

Napoli. Un minuto di raccoglimento per ricordare i caduti nella lotta contro il Coronavirus, seguito da un lungo applauso dedicato a chi ha combattuto in prima linea per sconfiggere il virus. Così ristoratori di Napoli hanno inaugurato la ripartenza delle attività sul lungomare dopo mesi di fermo.

Per celebrare questo accenno di ritorno alla normalità, i ristoratori hanno organizzato un flashmob in via Caracciolo, di fronte a Castel dell’Ovo.

Davanti al proprio locale e distanti, ciascuno, almeno un metro, hanno lanciato un appello ai cittadini e ai turisti a tornare a mangiare nei loro locali. A Napoli, infatti, le attività hanno ripreso tre giorni dopo rispetto a quanto previsto dal nuovo Dpcm.

Durante il flashmob, uno dei ristoratori ha invitato le istituzioni a non abbandonare la loro categoria, come tante altre ormai in ginocchio per l’emergenza sanitaria. “Viva Napoli, viva Italia, viva i medici. Le istituzioni ci devono stare vicino e non ci devono abbandonare. Riprendiamoci le nostre vite“, ha detto un titolare di un locale a Mergellina.

