De Luca come Mario Bros, il videogioco che sta facendo impazzire il web

Il governatore De Luca come Mario Bros. E’ il nuovo videogioco che sta facendo impazzire il web, si chiama “DeLucarun” della DigiLab Software ed è un Platform in 2D disponibile online gratuitamente.

De Luca come Mario Bros

“Super Enzo” corre sul lungomare di Napoli indossando la tuta da idraulico e con il cappellino rosso, proprio come Mario Bros. Il videogioco è stato ideato da Luigi Sannino, appassionato di videogame degli anni ’80.

La missione è raccogliere più mascherine possibili sul lungomare, saltellando su pizze margherite e schivando i nemici. Chi sono? Runner, assembramenti, ma anche personaggi politici come Conte, Salvini e Feltri. Durante il tragitto De Luca pronuncia alcune frasi diventati meme sul web, come “coniglietto bunny” e “i cinghialoni della mia età che corrono sul lungomare”. Per chi volesse giocarci, basta cliccare su questo link