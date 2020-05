Reddito di cittadinanza pagamenti maggio 2020, a breve il bonifico ai beneficiari

Reddito di cittadinanza maggio pagamenti. Il mese di maggio sta per terminare e come di consueto si attende la ricarica del reddito di cittadinanza. Il mese scorso, con grande stupore di tutti la ricarica del sussidio è avvenuta con qualche giorno di anticipo, precisamente tra il 23 e il 24 aprile ( la data prevista era dal 27 in poi).

Non sono chiari i motivi di questo pagamento anticipato. Forse, proprio a causa dell’emergenza Covid-19, si è ritenuto opportuno versare sui conti correnti dei cittadini i soldi con qualche giorno di anticipo.

Succederà la stessa cosa nel mese di maggio?

Non sappiamo se questo anticipo sulla tabella di marcia sarà rispettato o meno anche per il mese di maggio.

Per il momento quindi non sappiamo se per il mese di maggio 2020 il Reddito di Cittadinanza sarà pagato in anticipo o meno. Resta il fatto che, come da calendario, la data di pagamento per maggio 2020, salvo anticipo come già accaduto per aprile 2020, resterà giorno 27 maggio.

Come verificare il pagamento del Reddito di Cittadinanza

Ad ogni modo, per controllare l’andamento dei pagamenti del reddito di cittadinanza, è possibile consultare l’area riservata sul sito dell’Inps dove ogni mese viene aggiornato lo status dei pagamenti.

Nello spazio apposito viene pubblicata la data di invio della disposizione di pagamento a Poste Italiane. A partire da questo si può calcolare il tempo necessario di caricamento del sussidio sulla carta che avviene solitamente in massimo 24 ore.