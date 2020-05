Oroscopo Paolo Fox venerdì 22 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa inizio settimana di maggio per gli ultimi segni dello zodiaco. Come sarà questo mercoledì per i segni zodiacali? Oroscopo Paolo Fox venerdì 22 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 22 maggio 2020: Ariete

Oggi sei un carico di energia e voglia di amare. Come indica l’oroscopo di Paolo Fox, senti il bisogno di recuperare il tempo perso. E la notizia bella è che potrai farlo! I mesi che sono stati bloccati, ora potranno essere recuperati. È probabile che ci siano già progetti in corso per settembre prossimo. Anche in amore avrai un riscatto, soprattutto domenica prossima.

Ciò che fai per mantenere il tuo nucleo personale forte, che si tratti di esercizio fisico, meditazione, lavoro spirituale o altre pratiche, è importante per tenere il passo con qualunque altra cosa stia succedendo nel mondo.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 22 maggio 2020: Toro

In questi giorni devi riconsiderare le tue finanze e le questioni di carattere pratico, considerati anche i progetti che hai per la prossima estate. Secondo il popolare astrologo Paolo Fox, i tuoi programmi vedranno la luce ma, probabilmente, più in là nel tempo, per via di Saturno dissonante. Non perdere, però, la fiducia.

Se aspetti di essere eccitato per fare qualcosa, sarà troppo tardi. Per approfittare di una breve finestra di opportunità, dovrai muoverti prima di essere pronto e agire prima di essere sicuro.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 22 maggio 2020: Gemelli

Il tuo quadro astrale è davvero magnifico, specialmente per ciò che concerne l’amore. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox denotano per il fine settimana la Luna, Mercurio e Venere nel tuo segno, in buon aspetto a Saturno: si risveglierà d’un tratto una passione. Forse qualcuno ha un bel progetto in ballo. Quello che farai da domani potrà spazzare via tutta la negatività dei mesi passati. Saranno favoriti anche gli incontri per i single.

Accetta i tratti fissi e impara a evidenziarli, oppure aggirali intorno a seconda delle necessità. Ogni tratto della personalità ha al suo interno il potenziale per essere una qualità peggiore o migliore e sarà entrambi, a seconda di quando guardi.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 22 maggio 2020: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti servirà un po’ di coraggio in più. Sei consapevole di aver dato, negli ultimi tempi, più di quanto tu abbia ricevuto, questo anche per la tua indole molto discreta e orgogliosa. Dovrai rivedere, il prima possibile, una questione finanziaria, legale o contrattuale. L’amore procede senza contraccolpi.

A volte dubiti della malleabilità dell’identità. Ma quando pensi a quanto sei diverso da 10 anni fa, è chiaro che il cambiamento è inevitabile e non si ferma mai. Credi nelle tue aspirazioni.