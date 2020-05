Napoli, protesta della scuole guida in via Argine: “Vogliamo riprendere le attività”

La crisi del Covid-19 morde anche le scuole guida. Questa mattina decine di autoscuole e scuole nautiche hanno inscenato una protesta in via Argine, a Napoli, nei pressi della motorizzazione. Alla base della protesta le nuove modalità degli esami teorici di scuola guida.

Napoli, protesta delle scuole guida fuori alla motorizzazione

Sono circa 50 auto e oltre 200 persone, che si sono date appuntamento davanti alla sede della Motorizzazione civile di Napoli, per manifestare contro una decisione che “allungherà i tempi per la ripresa degli esami teorici”. Sotto accusa il nuovo decreto ministeriale che vieta l’espletamento degli esami in sede, malgrado il presunto parere positivo del comitato tecnico scientifico. “Dobbiamo riprendere la nostra attività – protestano i manifestanti – abbiamo da smaltire centinaia di allievi che già stavano in procinto di fare i test”.