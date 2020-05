De Luca vara il “coprifuoco” per la movida. Tutto chiuso (tranne i ristoranti) alle 23

Emanata una nuova ordinanza del presidente De Luca. Il governatore ha blindato la movida. Da domani bar, baretti e tutti gli esercizi commerciali della “notte” hanno l’obbligo di chiusura alle 23. Insomma dopo il richiamo anche del Presidente Conte la Campania corre ai ripari e cerca di arginare il rischio nuovi contagi nelle fasce giovanili. Vietate anche serate in discoteca, sale da ballo e altri tipi di locali. Dopo le 23 potranno restare aperti solo i ristoranti ma su questo devono vigilare i comuni.

Si riprende da dove si era partiti con i locali notturni a cui viene negata la possibilità di essere aperti fino a tardi. Cambi anche per i mercati, possono tornare a vendere tutto non solo gli alimentari, e per le autoscuole che possono riaprire.