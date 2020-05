Oroscopo 21 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Tutti noi stiamo attraversando un periodo complesso, in cui tante cose sono cambiate e non sappiamo quante ancora muteranno pelle. Facile quindi sentirci smarriti, confusi, o perfino ansiosi. Cercare risposte nel Cielo può essere un modo per comprendere la realtà, ma non deve esentarci dall’assumerci le nostre responsabilità e cercare spiegazioni attivando il nostro senso critico. Vediamo come proseguirà questa inizio settimana di maggio per gli ultimi segni dello zodiaco. Come sarà questo mercoledì per i segni zodiacali? Chi sarà al top?

Belle occasioni in amore per il Leone, la Vergine vive una resa dei conti. Finalmente la Bilancia ricarica le batterie, mentre lo Scorpione risente, ancora, di un leggero malessere fisico. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo 21 maggio 2020 Leone

Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox per domani è di non mettere troppa carne sul fuoco. Prenditi quello che Venere, l’astro dell’amore, ti regala. Se non avrai voglia di metterti in gioco e ti chiuderai in casa non succederà nulla di nuovo. Per chi, invece, vorrà provarci, è probabile che il weekend porterà delle belle occasioni. Cerca di gestire meglio le tue finanze.

Oroscopo 21 maggio 2020 Vergine

Secondo l’astrologo romano Paolo Fox questa settimana ti farà vivere una resa dei conti.Se, negli ultimi giorni, c’è stata una persona che ti ha offeso o mancato di rispetto in qualche modo, nelle prossime ore potrai chiarire, dirle tutto quello che pensi davvero. Proprio per questo motivo, probabilmente, domani potresti avvertire un po’ di tensione.

Oroscopo 21 maggio 2020 Bilancia

Ti serve più energia e, preparati, perché come anticipa Paolo Fox, tra venerdì e domenica ne arriverà in quantità! Il prossimo fine settimana ci saranno la Luna, il Sole, Saturno, Mercurio e Venere a favore, disposti a darti una spinta in più, se sarai poco deciso sul da farsi. Il lavoro è ancora un po’ bloccato, ma tutto quello che prima pareva impossibile, da domani diventerà alla tua portata di mano. L’estate ti regalerà opportunità migliori.

Oroscopo 21 maggio 2020 Scorpione

Domani mattina potresti sentirti leggermente stanco, per via di questa Luna in opposizione. Non sarai, comunque, troppo affaticato. È solo quel lieve malessere fisico, come spiega l’astrologo Paolo Fox, che ti porti dietro dal 2019 e che non hai ancora risolto del tutto. Stai, però, recuperando l’ottimismo di sempre e la determinazione a fare nuovi progetti in vista dei prossimi mesi.