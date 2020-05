Acerra, agguato di camorra: uomo ucciso a colpi di pistola sotto casa

Agguato di camorra ad Acerra poco fa. Un uomo con precedenti giudiziari, Pasquale Tortora, è stato ucciso a colpi di pistola nei pressi della sua abitazione.

Acerra, agguato di camorra in via Calzolaio: morto un uomo

I killer hanno sparato poco dopo le 13 in via Gennaro Calzolaio. Hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco in pieno giorno. Il bersaglio è un pregiudicato della zona, Pasquale Tortora, legato al boss Avventurato.

Dopo l’agguato, la strada è stata interdetta al traffico veicolare. Sul posto ci sono i carabinieri della Compagnia di Acerra e di Castello di Cisterna che hanno avviato le indagini del caso per risalire all’identità dei sicari. Appare chiara la matrice camorristica. Si pensa a un regolamento di conti o a una faida tra fazioni criminali opposte.

L’uomo era da poco uscito dal carcere dove stava scontando una pena per droga e associazione a delinquere. Inutili i soccorsi del 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della vittima.