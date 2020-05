Coronavirus, nuovi casi al Cardarelli: positivi un paziente e un infermiere

Due nuovi casi di Coronavirus all’ospedale Cardarelli di Napoli. I casi si sono verificati nel reparto di Medicina 2 dove sono stati infettati sia pazienti che sanitari. Si tratta ora di un infermiere e un paziente. La notizia la riporta il mattino. Il paziente è stato trasferito nella palazzina M, dedicata ai casi sospetti e accertati Covid, in attesa del trasferimento al Covid Center dell’ospedale del Mare.

Infine, sempre questa mattina, si attendono gli esiti di un terzo caso, stavolta sospetto, riguardo un altro paziente di Medicina 2, trasferito in via preventiva nella palazzina M.

Coronavirus al Cardarelli

Nel reparto in totale, come riporta il mattino, sono stati 11 i contagiati. Si tratta di due dottoresse, due infermieri e sette pazienti maschi. Una statistica considerata allarmante dai sindacati e dalle associazioni di categoria. A loro detta si tratterebbe di un vero e proprio focolaio di contagi in Medicina 2, annunciando anche la necessità di provvedimenti funzionali per il ritorno all’ordinario.