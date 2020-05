Bimbo di 10 anni rimane incastrato in un cassonetto per abiti usati: muore in ospedale

Tragedia a Boltiere, nella Bassa bergamasca, dove un bimbo di 10 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato nell’ingranaggio di chiusura di un cassonetto per la raccolta di vestiti usati.

Rimane incastrato in un cassonetto per abiti usati, muore bimbo di 10 anni

L’allarme è stato lanciato da una donna di passaggio. Sul posto sono intervenuti immediatamente Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118.

Stando ad una prima ricostruzione, pare che il piccolo si fosse arrampicato sul cassonetto di abiti usati probabilmente per cercare di prendere qualcosa all’interno. Purtroppo il bambino è rimasto schiacciato nell’ingranaggio di chiusura. Non è ancora chiaro se il bimbo di 10 anni fosse da solo in quel momento oppure in compagnia di genitori o di familiari.

I soccorsi

I caschi rossi sono riusciti ad estrarlo dal cassonetto dopo aver smontato il contenitore. Inutile la corsa in ospedale, il piccolo è deceduto poco dopo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Troppo gravi le ferite riportate. Intanto, i carabinieri di Treviglio hanno aperto un’inchiesta per fare luce sulla dinamica dell’accaduto. La vittima era il secondo di cinque figli di una famiglia residente a Boltiere.

(immagine: Tgcom24)