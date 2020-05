Napoli, due nuovi contagi da coronavirus. C’è anche un decesso

Aumenta sensibilmente il numero dei positivi al coronavirus nel capoluogo campano. A Napoli, infatti, si registrano oggi 19 maggio quattro nuovi casi di Covid-19. A comunicarlo il bollettino giornaliero apparso sulla pagina Facebook del comune.

Napoli, due nuovi contagi da coronavirus e un morto

Dopo un giorno senza contagi, la curva dei positivi ritorna a salire. Il post specifica perà che questo incremento non risulta dall’infografica. “Nelle ultime 24 ore si registrano 2 (due) nuovi casi di cittadini positivi – si legge nel comunicato ufficiale. Il totale presenta l’incremento di 1 poiché è stato escluso un paziente non residente nella città di Napoli, inserito dall’Asl nei precedenti bollettini -. Nell’aggiornamento odierno si rileva anche un decesso, avvenuto però nei giorni scorsi e non nelle ultime 24 ore”.

Salgono di due unità i guariti (da 443 a 445). I ricoverati in ospedale sono 73, di cui solo 4 ormai in terapia intensiva. Altri 338 sono in isolamento domiciliare. Il numero totale dei deceduti in città sale a 120. La situazione della curva epidemologica a Napoli sembra non destare preoccupazioni dall’inizio della fase 2, ormai risalente al 4 maggio. Nella giornata di ieri, 18 maggio, il totale dei nuovi casi in Campania era di 12 unità.