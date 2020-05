Campania, l’afa dà tregua: temperature in calo. Ma arriva il maltempo nelle seguenti zone

La Campania nella morsa del caldo afoso domani ritroverà un po’ di frescura primaverile. Le temperature massime – oggi superiori ai 30 gradi in molte parti della regione – da domani caleranno di tre o quattro gradi.

Campania, tregua dal caldo: domani scendono le temperature

La colonnina di mercurio farà registrare una diminuzione sia delle massime che delle minime, con valori in linea con la media stagionale. Tra martedì e mercoledì il termometro oscillerà tra i 13 e i 27 gradi. Il tempo però resterà incerto, con annuvolamenti, soprattutto pomeridiani. Da mercoledì 20 invece si avrà un decisivo peggioramento. Nel pomeriggio è prevista pioggia, debole a Napoli e provincia, ma con rovesci a carattere temporalesco in Irpinia, nel Sannio, nell’alto casertano e nel salernitano.

Il tempo migliorerà gradualmente a partirà da giovedì, con cielo soleggiato su gran parte della regione in vista del weekend. Un nuovo peggioramento invece è previsto per l’inizio della prossima settimana. La nota positiva però è che le temperature massime sono destinate a calare. Il clima africano di questi giorni ci darà una tregua per questo scorcio di primavera.