Diretta Protezione Civile 18 maggio, la conferenza stampa di oggi in tv e sui social

Diretta conferenza Protezione Civile 18 maggio. Come ogni lunedì e giovedì, alle ore 18, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, sarà in diretta video, per annunciare il bollettino della Protezione Civile giornaliero. Come aveva annunciato il capo della Protezione Civile le dirette video si terranno solo il lunedì e il giovedì. La pressione sul sistema sanitario si è alleggerita “decisamente”, motivo per cui non è più necessaria la comunicazione video quotidiana.

Diretta Protezione Civile 18 maggio

Alle 18 sarà possibile vedere la diretta della conferenza della protezione civile e conoscere i dati della giornata.

Protezione civile diretta in tv

In TV invece la conferenza stampa può essere seguita attraverso i principali programmi d’informazione e i canali di live news che trasmettono in diretta H24 e notizie dall’Italia e dal Mondo.

Diretta streaming

Qui la diretta della conferenza stampa della Protezione Civile alle ore 18 su Facebook.

Bollettino protezione civile di ieri 17 maggio

I casi positivi sono 225.435 (+675 rispetto a ieri), di cui 125.176 guariti (+2.366) e 31.908 deceduti (+145 nelle ultime 24 ore). Stando al bollettino ufficiale appena pubblicato, dei contagiati attuali 52.278 sono in isolamento domiciliare perché asintomatici o con pochi sintomi, 10.311 sono ricoverati in ospedale e 762 (-13) si trovano in terapia intensiva, numero questo che segna ancora una discesa dall’inizio dell’epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati finora sono in totale 3.004.960 di cui 60.101 nelle ultime 24 ore.