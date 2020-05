Diretta regione Lombardia 18 maggio: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta conferenza regione Lombardia e bollettino oggi 18 maggio su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia oggi 18 maggio bollettino: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 17 maggio

Ieri sono stati 69 i decessi, per un bilancio totale di 15.519 vittime sin dall’inizio della pandemia di Coronavirus. I nuovi casi positivi sono +326 (due giorni fa erano stati 399), per un totale 84.844 casi registrati dall’inizio dell’epidemia.

Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati effettuati +11.809 tamponi, raggiungendo quindi la quota complessiva di 576.359 test. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 255 (ieri erano 268, con una conseguente diminuzione di 13persone in gravi condizioni). I ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia Covid-19 sono 4.480.

Dati relativi ai casi Covid-19 ripartiti nelle province lombarde:

Bergamo : 12.443 (+46)

: 12.443 (+46) Brescia : 14.147 (+83)

: 14.147 (+83) Como : 3.629 (+4)

: 3.629 (+4) Cremona : 6.323 (+10)

: 6.323 (+10) Lecco : 2.645 (+11)

: 2.645 (+11) Lodi : 3.351 (+10)

: 3.351 (+10) Monza e Brianza : 5.287 (+22)

: 5.287 (+22) Milano : 22.151 (+110) di cui a Milano città 9.371 (+56)

: 22.151 (+110) di cui a Milano città 9.371 (+56) Mantova : 3.291 (+9)

: 3.291 (+9) Pavia : 4.979 (+35)

: 4.979 (+35) Sondrio : 1.367 (+4)

: 1.367 (+4) Varese: 3.379 (+3)

Bollettino protezione civile 17 maggio

I casi positivi sono 225.435 (+675 rispetto a ieri), di cui 125.176 guariti (+2.366) e 31.908 deceduti (+145 nelle ultime 24 ore). Stando al bollettino ufficiale appena pubblicato, dei contagiati attuali 52.278 sono in isolamento domiciliare perché asintomatici o con pochi sintomi, 10.311 sono ricoverati in ospedale e 762 (-13) si trovano in terapia intensiva, numero questo che segna ancora una discesa dall’inizio dell’epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati finora sono in totale 3.004.960 di cui 60.101 nelle ultime 24 ore.