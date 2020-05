Arrivano gli avatar su Facebook: come si crea il proprio “clone” social

Facebook si popola di avatar. Possono essere usati nei commenti o nelle conversazioni. Sono arrivati da poco in Italia dopo il lancio negli Stati Uniti. Sono delle speciali riproduzioni degli utenti che è possibile creare direttamente all’interno dell’applicazione. Gli avatar possono poi essere utilizzati nei commenti o nelle conversazioni Messenger anche come adesivi, in maniera simile a quanto accade con le Memoji di Apple.

Come si crea l’avatar di Facebook

Per creare il proprio avatar su Facebook basta selezionare la sezione commenti di un post qualsiasi e premere sull’icona a forma di faccina. Qui, se è arrivata sul proprio profilo, si dovrebbe trovare la nuova opzione per costruire il proprio clone digitale. Si può scegliere il colore della pelle, la forma del viso e del corpo, occhi, capelli, bocca e abbigliamento. Una volta creato, l’avatar sarà disponibile sia all’interno dei commenti ai post su Facebook, ci si accedere sempre attraverso l’icona a forma di faccina.

“La funzione Avatar ti consente di personalizzare il tuo avatar personale da utilizzare negli sticker su commenti e Messenger“, ha spiegato Facebook. Permette alle persone di creare un nuovo personaggio, consentendo loro di condividere su Facebook e Messenger in un modo più personale e spensierato”.

Si inizia con una faccia neutra dal punto di vista del genere, che può essere personalizzata in 18 tratti diversi. Puoi anche modificare la forma del corpo, l’acconciatura, il vestito e altro ancora.

Gli avatar sono una delle tante novità lanciate dal social in questo periodo di quarantena. Arriva dopo le Messenger Rooms e l’ampliamento delle videochiamate di WhatsApp a 8 partecipanti, e pochi giorni fa la scoietà ha annunciato di aver comprato Giphy, la più popolare piattaforma di Gif, che sarà integrata su Instagram.

Leggi anche: Whatsapp, arriva l’ultimo aggiornamento: videochiamate fino a 8 persone