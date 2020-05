Caos ai comuni di Giugliano e Aversa, uffici chiusi al pubblico: cittadini affollano l’esterno dei municipi

E’ caos all’esterno dei municipi di Giugliano e di Aversa. Diversi cittadini si sono presentati all’ingresso del palazzo comunale per chiedere spiegazioni su pratiche urgenti da risolvere e sui ritardi dei buoni spesa.

Giugliano

A Giugliano è rimasto in vigore il regime adottato dall’inizio del lockdown come da disposizioni nazionali. Gli uffici del municipio di corso Campano sono chiusi al pubblico, tuttavia sono stati messi a disposizioni dei numeri per mettersi in contatto con l’ufficio competente.

Alcuni residenti, però, lamentano che i numeri indicati dal Comune di Giugliano sono pressoché inattivi e pertanto si sono visti costretti a raggiungere il municipio. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato per placare gli animi e per la formazione di assembramenti.

Aversa

Caos anche al Comune di Aversa, dove si è creato un assembramento di persone all’esterno del municipio. A quanto pare alcuni cittadini sarebbero ancora in attesa dei buoni spesa. Per questo motivo, stamane hanno raggiunto gli uffici comunali per chiedere spiegazioni.