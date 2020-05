Giugliano, resta chiuso il comune al pubblico: smart working e accesso solo per servizi essenziali

Resta chiuso il comune di Giugliano. Dal 18 maggio, a differenza di quanto accade per le attività commerciali, gli uffici del municipio di corso Campano non saranno aperti al pubblico. Resta in vigore il regime adottato dall’inizio del lockdown come da disposizioni nazionali.

Giugliano, il comune resta chiuso al pubblico

I dipendenti continueranno a lavorare da remoto, in smart working secondo l’ultimo decreto. Sarà possibile recarsi al Municipio solo per servizi essenziali, come rilascio di certificati di nascita e di morte. Per gli altri servizi, occorrerà chiamare l’ufficio competente. L’amministrazione comunale sta lavorando anche da un’applicazione per smartphone per gestire pratiche, documenti e prendere appuntamenti.

Dopo lunedì 18 maggio, però, l’amministrazione comunicherà ai cittadini due o tre giorni a settimana durante i quali alcuni degli uffici comunali saranno aperti al pubblico per il disbrigo delle pratiche. L’attività si svolgerà al piano terra dell’edificio di via Aniello Palumbo e di quello di Corso Campano 200, dove i dipendenti possono lavorare dagli sportelli muniti di pannelli protettivi, così da ridurre il contatto interpersonale. Stesse modalità di lavoro anche per l’ufficio tributi di via Aniello Palumbo. Altre pratiche (esempio cambi di residenza) si possono effettuare anche online attraverso il sito istituzionale. Si ricorda che resta prorogata la validità dei documenti d’identità scaduti

Questo regime di lavoro in remoto dovrebbe restare in vigore per tutto il 2020, così come dispone il Governo per evitare assembramenti nei luoghi pubblici e nelle sedi degli enti locali.