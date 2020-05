Norcia, decine di scosse nella notte: la scossa più forte di magnitudo 3 alle 4.18

Diverse scosse di terremoto sono state registrate nella notte a Norcia, in provincia di Perugia. La prima scossa si è verificata alle ore 2,38, l’ultima alle 4,18 (Clicca qui). Quest’ultima scossa è stata la più forte, di magnitudo 3.0, ed è stata registrata a una profondità di 10 chilometri. Quest’ultima scossa è durata una decina di secondi, svegliando centinaia di persone nelle loro abitazioni. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone, come confermato anche dalle Protezione Civile, ma solo tanta paura tra i cittadini.

Il precedente