Giugliano, incidente mortale di via Innamorati: spunta il video. Ieri i funerali di Federica

Si è tenuto ieri l’ultimo saluto a Federica Diana, la giovane di Giugliano morta in un terribile incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Innamorati e via I maggio. I funerali si sono tenuti in forma strettamente privata, al momento per le norme dovute all’emergenza Coronavirus sono possibili con un massimo di 15 persone.

Giugliano, il video dell’incidente dove ha perso la vita Federica Diana

Intanto però come riporta Internapoli, gli inquirenti hanno acquisito un video che ritrae la dinamica dell’incidente avvenuto tra l’auto dove viaggiava Federica insieme ad altre due amiche e una fiat 500 L. Dal filmato si evincerebbe che nessuna delle due auto si ferma all’incrocio anche se l’auto proveniente da destra (la fiat 600) corre a velocità più sostenuta nonostante la presenza di un incrocio.

Federica era seduta dietro nella vettura che si è trasformata in una trappola. Sul posto quella notte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Giugliano guidati dal capitano Andrea Coratza.