Giugliano, schianto all’incrocio tra due auto: Federica muore a 22 anni

Si chiamava Federica D. ed era di Giugliano la ragazza di 22 anni deceduta questa notte in un terribile incidente all’incrocio tra via I Maggio e via degli Innamorati. La giovane viaggiava con due amiche a bordo di una Fiat 600 quando si sarebbe scontrata con una Fiat 500 L guidata da un giovane.

Giugliano, incidente nella notte: Federica muore a 22 anni

Secondo una prima dinamica fornita dai carabinieri della Compagnia di Giugliano, la vettura con a bordo Federica proveniva da via I Maggio. All’incrocio non avrebbe rispettato lo stop. Da via degli Innamorati procedeva invece la Fiat 500 condotta da un ragazzo del posto. L’impatto sarebbe stato inevitabile. I sanitari del 118 hanno trasportato subito Federica all’ospedale San Giuliano di Giugliano, ma la giovane è deceduta poco dopo al pronto soccorso per le gravi ferite riportate. I tentativi di rianimazione sono stati inutili.

Ferite anche le due amiche che viaggiavano con lei. Hanno riportato dei traumi e sono sotto osservazione. Non sarebbero in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro i due veicoli per le indagini del caso. La Procura al momento non ha disposto l’esame autoptico sulla salma della ragazza deceduta. Saranno però da accertare eventuali responsabilità. La notizia della morte di Federica ha fatto subito il giro della città. Sono tantissimi i residenti svegliati nel cuore della notte dal terribile schianto tra le due vetture, che sarebbero avvenuto a velocità molto sostenuta.