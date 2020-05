Off-Drive, il sistema innovativo di fare shopping di Offside Giugliano

I negozi di abbigliamento si preparano alla riapertura e il noto store Off Side di Giugliano si adopera per garantire sicurezza ai propri clienti con tante innovative idee.

Una innovazione senza dubbio rivoluzionaria si chiama Off Drive.

Ma per chi, però, desidera restare comodamente a casa c’è la possibilità di uno speciale delivery attivabile attraverso le pagine sociale di Off Side Giugliano.

Per tutti coloro che si recheranno presso gli store kids, già aperto al pubblico secondo decreto ed adulti in via degli innamorati sono stati ideati diversi dispositivi di sicurezza e igiene.