Silvia Romano nuda per le strade di Bologna, il video fake fa il giro del web

Dopo la fake news sul Rolex d’oro ecco che spunta un nuovo caso su Silvia Romano. La seconda notizia falsa sulla giovane di 24 anni, riguarda una fantomatica passeggiata, senza alcun indumento, che la Romano avrebbe fatto “per manifestare in favore degli Immigrati”.

Silvia Romano e il video fake

La giovane ritratta nel video non è Silvia Romano e il confronto delle foto e del video dimostrano in modo inequivocabile che non si tratta della stessa persona visto che la giovane che passeggiò nuda per le vie di Bologna aveva un grosso tatuaggio sul petto che Silvia Romano non ha.

Notizie false lanciate da profili fantasma con l’unico scopo di creare disordine e odio nei confronti della volontaria rientrata in Italia dopo 18 mesi di prigionia. Sui social e sulle chat sta circolando il video in questione che la nostra redazione ha deciso di non pubblicare per non alimentarne un’ulteriore diffusione.