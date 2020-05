Oroscopo Branko giovedì 14 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per giovedì 14 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Ariete

Sei molto assorbito dai tuoi impegni quotidiani, tanto che l’oroscopo di Branko ti invita a rallentare un po’ i ritmi. La tua giornata sarà divisa tra i doveri di lavoro e quelli casalinghi. Ma l’inizio sarà un po’ complicato. State attenti anche ad eventuali questioni legali. Un aiuto sara’ necessario; mettete da parte la vostra voglia di essere sempre e per forza autoritari e risolvere ogni questione da soli. Nel pomeriggio, le cose migliorano, ma va detto che ci sono scelte da fare, di lavoro o finanziarie. Non saranno del tutto facili da affrontare anche perché qualcosa sta per cambiare. In amore, è il momento giusto per chi è single di trovare finalmente l’anima gemella.

Oroscopo Toro

Anche se stai recuperando lentamente, qualcosa finirà oggi, forse un rapporto o una circostanza. È ora di tagliare i rami secchi, per ripartire più leggeri. Questa giornata parte bene ma finisce in maniera nervosa, tant’é che questa sera e anche nei prossimi giorni ci saranno tensioni da risolvere. Sembra che abbiate una gran voglia di buttare all’aria stress e nervosismo. Siete persone forti, ma al vostro fianco potrebbe esserci qualcuno che si lamenta un po’ troppo. Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko e le stelle oggi vi consigliano di concentrarvi sul lavoro. Potrebbe garantirvi delle entrate finanziarie consistenti.

Oroscopo Gemelli

Marte ti rende irrequieto: se non riuscirai a trattenere la tua proverbiale impazienza, potresti correre il rischio di compromette un contatto con l’estero, importante per il tuo lavoro. L’astrologo Branko ti invita a essere prudente. Marte dissonante non fermerà la vostra ascesa. Avete una visione del futuro importante anche per quanto riguarda l’amore e in generale la famiglia, che é tonata in primo piano. Se c’é stato un valore che in queste ultime settimane avete ripescato e riportato alla ribalta, è stato proprio quello amoroso. Siete alla ricerca di affetti stabili, e tutti quelli che hanno vissuto in maniera molto caotica la propria vita sentimentale hanno capito i reali motivi e li stanno affrontando alla grande.

Oroscopo Cancro

Giornata confusa. Potreste essere impegnati in una questione legata a un proprio caro, un parente di età avanzata. Sii fiducioso e tutto si risolverà. La Luna è in posizione opposta e quindi ne accadranno di cotte e di crude. Dipende anche dal vostro tasso di tolleranza, che non sarà proprio altissimo. Certo, se nei gioni scorsi, avete vissuto varie problematiche, se vi siete sentiti sotto pressione, è inevitabile che anche nel corso di questo giovedì ci sia qualcosa di strano nei rapporti con gli altri. Nel pomeriggio le cose vanno meglio. Vi renderete conto che prima di tutto e tutti, la priorità siete voi stessi. Prendetevi cura del vostro benessere a 360 gradi.