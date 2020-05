Chi è Malena la Pugliese: età, vero nome, carriera, vita privata, Rocco Siffredi

L’inviato de “Le Iene”, Alessandro di Sarno ha deciso di trascorrere una giornata tipo da quarantena con la diva dei film a luci rosse Malena. Ma quanto sappiamo dell’attuale regina del porno?

Chi è Malena

Classe 1983, Malena è originaria di Noci, in provicina di Bari, Puglia, anche se non sappiamo precisamente quando sia nata, sappiamo però che all’anagrafe il suo nome è Filomena Mastromarino. Fin da piccola, però, la giovane showgirl e porno star sognava di poter lavorare un giorno nel mondo dello spettacolo. “Scoperta” da Rocco Siffredi, è diventata presto personaggio di spicco dei talk show e dei salotti televisivi.

Lo scorso anno, ha preso parte anche a L’Isola dei Famosi 12, il reality show di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che ha visto trionfare Raz Degan. Non si conosce molto della sua vita privata e l’unico flirt attribuito e confermato sembra essere quello col rapper Moreno, anche egli personaggio del mondo di ‘Amici di Maria De Filippi’.

La carriera

Nel 2016, a 30 anni, Malena decide di cambiare totalmente vita. Lascia il lavoro, abbandona la politica e chiede a Rocco Siffredi di fare un provino diventando in poco tempo la sua musa. “Perché ho scelto il set e questo tipo di cinema? Tutti nascondiamo un pò questo lato birichino. Io sono una ragazza normalissima che ha però questo lato e vuole viverlo: sono pronta a tutto, a esperienze intriganti”, ha poi raccontato.

Seguitissima su Instagram dove è seguita da 571mila followers ha partecipato al programma Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio? La svolta, però, arriva con la partecipazione all’Isola dei Famosi 2017 dove ha fatto molto parlare di sè per i presunti flirt con Simone Susinna e Moreno e stringendo amicizia con Nancy Coppola.

«A metà del percorso dell’Isola a un certo punto ho avuto una sorta di crisi. Avevo paura di tornare a casa, di affrontare di nuovo tutte le critiche, tutti i pregiudizi. Adesso mi sento molto più forte», raccontò in puntata.

Dopo l’Isola, è tornata a lavorare come attrice di film per adulti ed è spesso opinionista di Pomeriggio 5, il programma di Barbara D’Urso. Per quanto riguarda l’amore, attualmente sembrerebbe essere single anche se i rumors parlano di un presunto flirt con il cantante Irama.

La vita privata

L’attrice non è fidanzata, almeno così pare curiosando sul suo profilo Instagram. A parte un breve flirt sull’Isola dei Famosi 2017 con Moreno (tra i naufraghi c’è stato chi ha giura che i due avrebbero consumato un rapporto orale sull’aereo in volo verso l’Honduras) e un interesse crescente nei confronti del modello Simone Susinna, Malena sembra non essere intenzionata a cercarsi un uomo, anche a causa del suo lavoro.

4 curiosità su Malena

Il suo sogno? Girare un film con Cassano.

Nel corso di una puntata di Emigratis, l’attrice ha confessato che: “Non è stato per questo faccino che sono entrata nel Pd, ma per il mio culo“, alludendo – forse – alla sua fortuna.

Ammira molto la stilista Elisabetta Franchi.

Il rapporto con i suoi genitori è un po’ complicato: quando hanno scoperto che lavoro aveva scelto si sono allontanati. Il padre: “Mi ha rinnegata urlando al telefono che non voleva portassi più il suo cognome”, disse tra le lacrime a Domenica Live. A Non ditelo a Ciacci, sulla madre, ha detto: “Mia madre l’ha appreso tramite social. Inutile dire che è stato uno shock, penso che per qualsiasi genitore lo sia, mi rendo conto che è un lavoro particolare”.