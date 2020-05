Oroscopo Branko mercoledì 13 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per mercoledì 13 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Ariete

Marte raggiungerà il segno dei Pesci: secondo l’oroscopo di Branko dovrai stare molto attento a qualche risentimento da parte di chi ti sta vicino. Le stelle ti invitano a riposare un po’ di più. Il lavoro prosegue in salita, difficile da tenere a bada ma stimolante e soddisfacente per voi. Marte e Mercurio sono la combinazione perfetta per garantirvi successo, fascino e sensualità. Tra i segni dello zodiaco, quello dei Gemelli potrebbe rappresentare il partner ideale per voi.

Oroscopo Toro

Oggi si prevede un evento importante: Marte in Pesci diventerà tuo amico e ti aiuterà a recuperare e ribaltare i risultati di una battaglia professionale che sembrava ormai persa. Oggi provate a lavorare sul vostro nervosismo. La quarantena e la convivenza forzata possono creare discussioni e litigi in famiglia. Tutto però si basa comunque su cose futili e poco rilevanti. Cercate di non arrabbiarvi con gli altri e di mantenere la calma. Questa raccomandazione dovrà servirvi soprattutto per sopravvivere nell`ambiente di lavoro. Gli astri però, favoriscono gli incontri per i cuori solitari in questa giornata.

Oroscopo Gemelli

Si prospetta un mercoledì piuttosto teso. Marte sarà in aspetto contrario e ti procurerà irrequietezza. Farai più fatica del solito a gestire la tua indole impaziente e questo atteggiamento potrebbe crearti delle difficoltà nel lavoro. Siete i re e le regine incontrastate dei sentimenti per quanto riguarda tutto lo zodiaco. L`influsso benefico di Venere vi renderà amanti affidabili, teneri e unici. La configurazione planetaria attuale vi infonderà l’esigenza di compiere scelte importanti. Potreste decidere di cambiare percorso di studi, oppure sposarvi o comprare una casa tutta vostra. Le stelle e i pianeti saranno un sostegno importante per voi.

Oroscopo Cancro

Oggi Marte stimola la tua parte erotica, curiosa di provare esperienze nuove e insolite. Il transito di Marte nei Pesci, creerà abbastanza movimento nel vostro cielo. Da segno narcisista e vanitoso, la vostra voglia di mettervi al centro dell’attenzione si farà sentire. Nulla da dire per i single, ma per chi è in una relazione, magari anche longeva, non può permettersi di entrare in situazioni ambigue e poco positive. Secondo le stelle di Branko, l’oroscopo indica che sarete anche un tantino distratti nel lavoro. Siate lucidi e proiettati verso i vostri compiti gionalieri.