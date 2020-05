Incendio al Lido Verde, le immagini del disastro. “Vogliamo riaprire subito”

Castel Volturno. E’ sotto sequestro al momento il Lido Verde, distrutto stamattina da un incendio. Il fuoco ha devastato lo stabilimento balneare che comprendeva anche bar, cucina e ristorante. Al momento restano da accertare le cause precise del rogo e non è esclusa la pista dolosa. E’ stata aperta un’inchiesta da parte della procura di Santa Maria Capua Vetere.

INCENDIO AL LIDO VERDE, APERTA INCHIESTA

I titolari avrebbero dichiarato agli inquirenti di non aver mai ricevuto richieste estorsive o minacce. Da pochi giorni erano partiti i lavori di manutenzione e adeguamento delle norme anti contagio. “Non abbiamo copertura assicurativa – fanno sapere – ma ci rialzeremo. Vogliamo riaprire subito e speriamo che in pochi giorni ci sia il dissequestro. In 15 giorni possiamo sistemare l’arenile e partire, poi ricostruiremo il resto”. Oggi pomeriggio siamo stati sul posto per documentare le immagini del disastro causato dall’incendio.

VIDEO: