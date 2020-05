Castel Volturno, a fuoco il Lido Verde: fiamme alte e nube nera sul litorale domizio. Video

Castelvolturno. Incendio al Lido verde, noto stabilimento balneare del litorale Domizio frequentatissimo ogni anno da migliaia di giovani. Secondo le prime notizie si sarebbe sentito prima un fortissimo scoppio e poi grandissime fiamme che hanno distrutto tutta la struttura.

Castel Volturno. Incendio al Lido Verde

Al momento sono sconosciute le cause del rogo che ha praticamente distrutto la famosa struttura della movida domizia. La nube nera sprigionata dalla combustione è visibile a chilometri di distanza su tutto il litorale domizio. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono impegnati a domare le fiamme. I danni al momento sono incalcolabili. L’intera struttura in legno è andata a fuoco. Solo l’anno scorso i locali interni erano stati ristrutturati. Da poco lo stabilimento aveva anche avviato i lavori di manutenzione in vista della riapertura al pubblico prevista per i lidi il prossimo 3 giugno.