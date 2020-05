Sant’Antimo, lite in strada per motivi sentimentali: ex avvocato picchiato davanti a tutti

Accusa ex avvocato di aver avuto relazioni sentimentali con alcune persone di sua conoscenza. Così lo aggredisce in strada. I Carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo hanno denunciato per lesioni personali un 57enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Sant’Antimo, ex avvocato aggredito in strada

La vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri quando, l’aggressore ha incrociato in via Roma, in pieno centro, un ex avvocato. Prima l’ha minacciato, poi l’ha percosso spingendolo a terra. Avrebbe alluso a relazioni sentimentali che l’ex legale avrebbe intrattenuto in passato con alcune clienti. La scena si è consumata davanti ad alcuni testimoni, in pieno giorno.

Medicato da personale del 118, la vittima se la caverà con pochi giorni di prognosi. I militari, grazie alle testimonianze raccolte, hanno individuato e denunciato l’aggressore, che dovrà rispondere di lesioni e minacce.