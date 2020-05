Oroscopo Branko martedì 12 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per martedì 12 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Leone Vergine Bilancia Scorpione.

Oroscopo Branko 12 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Leone

E’ ora di risalire la china. Dopo un periodo faticoso, ora il lavoro sta ripartendo. Secondo l’oroscopo di Branko, oggi potrebbe persino arrivare una proposta interessante. Il consiglio delle stelle: contratta. In amore non abbiate paura di dichiarare i vostri sentimenti se vi siete innamorati. L’alternativa? Continuare a cercare l’anima gemella. Per chi il partner ce l’ha già, la situazione è più complicata: alcune abitudini cominciano a stancarvi. Abbandonate l’idea di perfezionismo e godetevi il momento presente. È ora di accettarvi per come siete.

Oroscopo Vergine

Se in questo periodo l’amore ti procura ancora delle insicurezze, il lavoro continua a essere fonte di grandi soddisfazioni. L’astrologo ti incoraggia domani a gettare un seme: potrebbe regalarti molti frutti interessanti. Anche per i single si apre un periodo nuovo, di riscoperta di se stessi e del proprio valore. Avanti così. Sul lavoro avete accumulato alcuni impegni, ma state anche imparando a organizzarvi meglio. Grazie a Mercurio, nei prossimi giorni riprenderete in mano le redini del vostro business, ma ricordate che anche i clienti difficili vanno trattati con i guanti. Molto bene le finanze. Avete bisogno di riposo, ve lo dice il corpo e anche la mente. Ascoltatevi.

Oroscopo Branko Leone Vergine Bilancia Scorpione

Oroscopo Bilancia

In amore le cose vanno meglio: stai tronando in pista. Se in amore c’è una nuova intesa di coppia, le cose in famiglia non vanno peggio. L’oroscopo è molto positivo è ti incoraggia a riprendere in mano, con più fiducia, il dialogo con i figli. tutto va bene fino a quando non cominciate con le solite recriminazioni e le plateali scenate di gelosia. Mettete il rispetto per il partner sopra a ogni cosa. La monotonìa va combattuta a tutti i costi, specie nelle unioni più datate. Simpatia tra single in cerca di nuove emozioni. Nel lavoro in ufficio c’è sempre la solita snervante competizione con i colleghi. Ma può essere anche un bene, se non siete negativi, perché vi spinge a fare di più e meglio. Chi ha una buona manualità può sfruttarla anche in vari lavoretti casalinghi. Un buon sonno ristoratore è essenziale per recuperare le forze fisiche e mentali.

Oroscopo Scorpione

Ti lasci alle spalle un periodo molto buio. Nei giorni scorsi sei stato messo molto sotto pressione, ma come preannuncia l’oroscopo di Branko, oggi un raggio di sole illumina la tua giornata. La qualità del tempo da trascorrere con la persona amata migliora sempre più e porta l’esigenza di condividere ogni momento. Venere consiglia di decidere la data per il matrimonio: è la scelta ideale. Più passione nelle coppie stabili. I single saranno messi alla prova da un nuovo corteggiatore. La vostra area di competenza è sempre più richiesta, approfittatene per farvi conoscere anche da chi non è ancora vostro cliente. Ricorrete al passaparola o alla pubblicità: far girare il curriculum è fondamentale. E’ il momento di contrastare le allergie agli acari della polvere e quelle ai pollini. Provate anche rimedi naturali.