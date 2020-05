Villaricca, regole Covid ignorate: ragazzini in strada a giocare a calcio di notte. Video

Villaricca. Hanno pensato bene di ignorare ogni tipo di regola sul coronavirus e giocare nella a calcio nella notte. E’ accaduto qualche giorno a Villaricca, provincia di Napoli, in via Napoli. In un video diffuso dal quotidiano Repubblica, si riesce a vedere il gruppo di ragazzini intenti a giocare in un parchetto nei pressi della tensostruttura di Villaricca.

Villaricca, ragazzi a giocare a calcio di notte

“Nessun controllo”, racconta l’utente che ha registrato il video, “evitiamo che questi incoscienti facciano tornare i contagi a numeri nuovamente elevati”, è la conclusione dell’appello”. Il video