Perchè si festeggia la festa della mamma? Origini e curiosità

Festa della mamma. La festa della mamma mai come quest’anno, rappresenta un’occasione unica per celebrare tutte le mamme. Può bastare un pensiero o un mazzo di fiori per farla felice, ma, complice l’inizio della, il miglior regalo da farle potrebbe essere passare del tempo insieme. In un momento difficile come questo in cui tantissimi sono rimasti separati per mesi dalla propria famiglia, domenica 10 maggio – ossia il giorno in cui si festeggia la festa della mamma – può essere l’occasione perfetta per andare a trovare i propri genitori, pur rispettando il distanziamento sociale.

Origini festa della mamma

La festa della mamma è infatti legata al culto delle divinità della fertilità dei popoli che in tempi antichi erano soliti adorare differenti dèi. Tali celebrazioni venivano organizzate nel periodo dell’anno in cui avveniva il passaggio stagionale dal freddo inverno ai caldi primaverili o estivi, quando cioè la natura torna ad esaltare colori e profumi della terra, segni evidenti di prosperità e ricchezza.

Tra i momenti storici più importanti che hanno una relazione con la festa della mamma si ricorda quello del mese di maggio dell’anno 1870, quando negli Stati Uniti d’America l’attivista pacifista Julia Ward Howe – forte sostenitrice dell’abolizione della schiavitù – propose l’istituzione del Mother’s Day (Il giorno della mamma), come momento di riflessione contro la guerra. Oltre 40 anni più tardi, nel 1914, la ricorrenza venne ufficializzata dall’allora presidente Woodrow Wilson.

Festa della mamma oggi

La Festa della Mamma si festeggia in questo periodo perché Ann Jarvis morì il 9 maggio 1905. Wilson stabilì che la festa cadesse la seconda domenica di maggio. Questa data è stata poi adottata in molti paesi occidentali, compresa l’Italia a partire dalla fine degli anni Cinquanta.

