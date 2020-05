Buona Festa della Mamma 2020: frasi e immagini da inviare su whatsapp

La Festa della Mamma è il 10 maggio, una data istituita per celebrare tutte le mamme. È diventata una festa simbolo che però non cade sempre nello stesso giorno. La data scelta per il 2020 è i l10 maggio, la seconda domenica del mese. L’ istituzione di questa festa risale al 1908 e ad essa fu associato il simbolo del garofano rosso per le madri vive e del garofano bianco per quelle che sono in cielo.

È un giorno davvero speciale che sa coinvolgere piccoli e grandi per ricordare l ‘importanza di questa figura. In questa società dove le madri sono spesso anche donne vittime di violenza è ancor più importante evidenziare il loro rispetto. Una madre è una donna che mette al mondo i suoi figli, genera la vita

Quando è la festa della mamma

Frasi festa della mamma