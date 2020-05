Campania, 200mila lavoratori ancora senza cassa integrazione. “Rischiamo la fame”

Campania. La cassa integrazione nella regione Campania resta ancora un miraggio. Tra ostacoli e burocrazia lenta, al momento sono ancora 200mila lavoratori in attesa di essere liquidati. Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, infatti, solo il 15% ha ricevuto sul proprio conto i soldi della Cig.

Campania, cassa integrazione

Il totale dei lavoratori interessati all’assegno sono 200mila. Ma fino ad oggi sono solo 18mila coloro che hanno già ricevuto l’assegno. La lentezza delle erogazioni deriva da troppi passaggi burocratici. La domanda deve essere prima presentata tramite la piattaforma telematica della Regione che istruisce la pratica e successivamente provvede ad inviarla all’Inps.

L’istituto previdenziale prima autorizzare la pratica e inoltrarla all’azienda deve effettuare altri adempimenti e convalidare i dati sui richiedenti. Una vergognosa trafila. Una palude burocratica. Credo che la cosa più utile che si possa fare è affrontare il problema. Proprio per questo motivo è necessario, urgente un vertice tra gli assessorati regionali competenti e i dirigenti dell’Insps perché il problema va risolto e velocemente. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi sui pagamenti della cassa in deroga perché molte famiglie hanno finito i soldi e non hanno di che sopravvivere”, – spiega Mattia Rosario Rusciano, presidente dell’Associazione Napoli Area Nord Città Metropolitana –.