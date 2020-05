Immagini festa della mamma: le più belle per dire “Auguri mamma” su Whatsapp

Domenica 10 Maggio si festeggia la Festa della Mamma: per fare gli auguri alla mamma si possono scegliere diverse immagini da inviare sui social e su Whatsapp. La festa della mamma è la festa laica più celebrata e amata al mondo. Ogni figlio vorrà dedicare un pensiero alla propria madre per l’incredibile forza che ha: instancabili donne che si destreggiano tra figli, casa, lavoro, e infiniti altri compiti.

La Festa della Mamma si celebra in tutto il mondo in onore della figura materna e della maternità. Non esiste però un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato: in quasi due terzi dei Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre in alcuni altri a marzo. Ad esempio, in gran parte degli Stati europei, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in numerosi altri Paesi la festa cade nella seconda domenica di maggio; a San Marino si festeggia il 15 marzo; nei paesi balcanici l’8 marzo; in molti paesi arabi la festa cade invece nel giorno dell’equinozio di primavera.

Il 10 maggio 2020 si possono fare gli auguri alla mamma con diverse immagini e gif dedicate proprio alla festa della mamma. L’importante è non dimenticare mai che ogni giorno è la Festa della Mamma perchè la mamma resta sempre la donna più importante della nostra vita.

Immagini festa della mamma

La Festa della Mamma è tra le cosiddette “feste mobili”, cioè che cambiano il giorno in cui si celebrano di anno in anno. Accade lo stesso con la Pasqua e con altre ricorrenze e la Festa della Mamma in questo senso non fa eccezione. Il punto fermo per quanto riguarda la data è uno solo: la Festa della Mamma cade sempre di domenica, ogni anno e senza alcuna eccezione. Ed è sempre la seconda domenica di maggio. Ma vediamo ora la selezione di immagini per Whatsapp festa della mamma.