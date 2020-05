Villaggio Coppola, decine di uccelli trovati morti in riva al mare

Castel Volturno. Uccelli trovati morti in riva al mare. Al Villaggio Coppola i residenti hanno notato decine di carcasse di volatili sulla spiaggia.

Villaggio Coppola, decine di uccelli trovati morti

Nessuno, però, riesce a spiegarsi il motivo per il quale così tanti uccelli siano stati trovati senza vita lungo la battigia. Dalle foto, però, potrebbero trattarsi di berte minori.

Di recente questo esemplare fu trovato senza vita in prossimità della Foce del Lago Patria, tra Giugliano e Castel Volturno. Il fenomeno oramai si ripete ciclicamente da quattro anni.

In quella occasione, il centro di recupero per animali selvatici (Cras) di Napoli recuperò i volatili morti dalle spiagge della fascia costiera. Su ogni esemplare gli esperti dell’Istituto Zooprofilattico di Napoli effettuarono l’esame tossicologico per fare luce sui decessi. Tuttavia, pare che le cause ancora non siano state individuate.