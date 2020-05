Anna Ferzetti, chi è la moglie di Pierfrancesco Favino: età, film, figlie. Pierfrancesco Favino ha vinto il David di Donatello 2020 come miglior attore protagonista per il film Il traditore. L’attore, collegato da casa come tutti i candidati, è stato sorpreso dalla moglie Anna Ferzetti che lo ha baciato con passione. Favino, poi, ha dedicato la vittoria alla madre Stella e a una signora anziana incontrata poco prima del lockdown e a cui ha fatto una promessa. La donna è compagna di vita dell’attore romano, noto per pellicole come “Il Traditore” (grazie al quale ha vinto il suo primo David di Donatello).

Anna Ferzetti: moglie Favino, età, film, figlie

Anna Ferzetti: età

E’ del 1982, è nata a Roma e ha 38 anni.

Anna Ferzetti: film

I film in cui ha partecipato sono: Domani è un altro Giorno (2019), Duisburg – Linea di sangue (2019), L’Amore, il Sole e le altre Stelle(2019), Il Colore nascosto delle cose (2017), Terapia di coppia per amanti (2017), [email protected] (2014), Sul Mare (2010).

Anna Ferzetti: figlie

Anna è mamma di due bambine avute proprio da Pierfrancesco Favino: la prima, Greta, è nata nel 2006. La secondogenita, sempre una femminuccia, Lea, è nata nel 2012. Entrambe sono il regalo perfetto per la coppia. L’attrice romana, moglie di Favino, è alta 176 centimetri e presenta un fisico snello e asciutto.

Anna Ferzetti Instagram

L’attrice è presente sui social con i suoi profili. Questo quello di Instagram.

David di Donatello di Favino

Pierfrancesco Favino ha vinto il premio David di Donatello come migliore attore protagonista, per l’interpretazione del boss Tommaso Buscetta nel Traditore di Marco Bellocchio. Favino era alla sua prima candidatura da protagonista. “Non vediamo l’ora di tornare, sono sicuro che chi deve fare in modo che accada si sta impegnando”, ha detto l’attore ricevendo il premio che ha dedicato a. Stella Favino, “mia mamma”. Durante il collegamento la moglie dell’attore, l’attrice Anna Ferzetti ha abbracciato il marito. Favino ha sottolineato l’orgoglio di appartenere alla categoria dello spettacolo.

