Imprenditore napoletano sfida il virus: “Apro la quarta pizzeria a Londra, mi protegge Lei”

Sono periodi difficili e tutti corrono ai ripari ma non lui, Pasquale Chionco, imprenditore napoletano arrivato a Londra giovanissimo, originario dell’area Nord, ha annunciato su fb l’apertura della sua quarta pizzeria in Inghilterra. E a chi gli chiede cosa lo spinge ad una simile follia lui risponde serafico sui social: “ho una protezione che altri non hanno” e mostra la sua foto di fianco ad in effige della Vergine.

Londra, Pasquale Chionco apre la quarta pizzeria

Proprio alla madre di Gesù ha intitolato sin ad oggi tutti i suoi ristoranti, Santa Maria, appunto. Classificata da anni tra le migliori pizzerie di Londra e tra i 100 ristoranti da non perdere la sua attività è oggi un punto di riferimento nella gastronomia del bel paese nella metropoli brittanica.

Giovane, fuori dagli schemi, amante della bici, Pasquale è il classico ragazzo di successo che ha trovato fortuna (lavorando sodo, anzi di più) nella capitale inglese. Un segnale di speranza il suo ma anche un modo per dire a tutti che la vita non si ferma e che ci sarà sempre un buon motivo per ordinare una pizza verace napoletana anche a Londra.