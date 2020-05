Inquinamento sul litorale Domizio, arriva il pugno duro dello Stato: sequestrata azienda a Lago Patria

Anche a Giugliano in Campania scattano i sigilli per chi inquina. I carabinieri della locale Compagnia hanno sequestrato un’azienda zootecnica e denunciato il titolare per sversamenti illeciti a Varcaturo, nei pressi della foce del Lago Patria.

Varcaturo, azienda sversa liquami nella foce del Lago Patria

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno messo a segno il blitz insieme ai forestali della stazione di Pozzuoli. I militari dell’Arma hanno denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata un imprenditore 45enne della provincia di Caserta. L’uomo è titolare di un’azienda zootecnica bufalina situata nella zona costiera della città.

Dagli accertamenti, in particolare, i militari dell’Arma hanno ricostruito che l’uomo, senza utilizzare vasche o reti di contenimento, ha permesso che liquami e letame degli animali fosse versato sul suolo nudo e raggiungesse le acque superficiali circostanti.

L’azienda, estesa su una superficie di circa 3500 metri quadri, contenente un allevamento di circa 100 capi di bestiame, sorge a ridosso del Lago Patria. Gli investigatori hanno notato lo sversamento grazie ai controlli fatti dall’alto da un velivolo del 7° nucleo elicotteri di Pontecagnano. L’intera attività è stata sequestrata. Proprio in questi giorni la nostra redazione denunciava l’improvviso cambiamento nella qualità delle acque del litorale, dovuto probabilmente a sversamenti illeciti.

